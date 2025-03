Vriendin Melanie Peetermans noemt haar Jasper Philipsen een 'krijger' en gebruikt veelzeggend beeld: "Het is gek"

Melanie Peetermans weet maar al te goed wat voor een 'krijger' haar vriend Jasper Philipsen is. Zo noemt ze hem alvast nadat hij een stevige valpartij moest verwerken in Nokere Koerse.

Op haar Instagram Stories heeft Melanie een beeld gedeeld van Jasper Philipsen na de val, op de tonen van het nummer 'Warrior' van Oscar and the Wolf. Ze vindt duidelijk dat dit een nummer is dat goed bij haar vriend past en zijn vechtlust en weerbaarheid weergeeft. Dat heb je inderdaad wel meer dan nodig in het profwielrennen.

Op de foto is het gezicht van Jasper Philipsen naar boven gericht. Op zijn kin en hals zijn donkere plekken te zien. "Dit is de afdruk van een fietsband", verduidelijkt Melanie. Philipsen heeft bij zijn valpartij in Nokere Koerse dus een volledige band over zijn gezicht heen gekregen. Gelukkig is het niet nog erger afgelopen dan nu reeds het geval was.

Jasper Philipsen de 'warrior'

Als rennersvrouw is het voor Melanie Peetermans ook heel wat om te verwerken. "Het is gek om je in te beelden dat renners vallen op het asfalt aan enorme snelheden en de volgende dag terug op de fiets springen", schrijft ze erbij. Dat is ook waarom ze Jasper Philipsen een echte 'warrior' noemt, in het Nederlands dus een strijder of een krijger.

Eerder op de dag heeft Alpecin-Deceuninck nog laten weten dat Philipsen wel degelijk aan de start komt in Milaan-Sanremo. Door zijn valpartij in Nokere Koerse bestond daar twijfel over, omdat het eerste Monument van het jaar er al zo snel aankomt. Philipsen komt zaterdag dus wel degelijk aan de start en zal in Italië zijn titel verdedigen.

Bestaan rennersvrouw niet zonder stress

Melanie Peetermans zal alvast duimen dat haar vriend dit weekend wel zonder kleerscheuren de aankomst haalt. Het bestaan van een rennersvrouw of familieleden van renners is er geen zonder stress.