Alpecin-Deceuninck hakt de knoop door over Jasper Philipsen en Milaan-Sanremo na zijn harde valpartij

Na de harde valpartij van Jasper Philipsen was het de vraag of Milaan-Sanremo nog wel haalbaar was. Alpecin-Deceuninck heeft nu een beslissing genomen over de inzetbaarheid van zijn sprinter.

Alpecin-Deceuninck begint zijn bericht op sociale media met 'geweldig nieuws'. Dan weet u al wat dat betekent: Jasper Philipsen zal wel degelijk aan de start komen van Milaan-Sanremo. Philipsen is de titelverdediger in La Primavera en opnieuw één van de kanshebbers, maar zijn val in Nokere Koerse deed de vraag rijzen of hij de start wel kon halen.

"Hij zal er zijn om zijn titel te verdedigen, maar of hij op zijn best kan zijn na zijn val in Nokere moet nog blijken", bouwt de ploeg reeds voorzichtigheid in. "Het is duidelijk dat de valpartij een enorme impact had op mijn lichaam", zegt Philipsen zelf. "Het zal niet makkelijk zijn met al die vele schaafwonden en een paar hechtingen, maar ik wil het een kans geven."

Philipsen trekt dus eerder naar Milaan-Sanremo om de kat uit te boom te kijken en te zien wat er nog mogelijk is. "Als ik me niet geweldig voel in de finale, zal ik uiteraard het team ondersteunen." Alpecin-Deceuninck heeft sowieso nog een andere grote kanshebber op de overwinning in de persoon van niemand minder dan Mathieu van der Poel.

Great news! 🔥@JasperPhilipsen is heading to Milan and will start @Milano_Sanremo on Saturday! He will be there to defend his title, but whether he’ll be at his best after the crash in Nokere remains to be seen.



"The crash obviously had a huge impact on my body," says Jasper.… pic.twitter.com/hwx42iGn2x — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) March 20, 2025

Van der Poel en Philipsen zijn de laatste twee winnaars van Milaan-Sanremo. Vorig jaar was de succesformule net dat Van der Poel nog de sprint kon aantrekken voor Philipsen, als die eerste zijn tegenstanders niet van zich kon afschudden op de Poggio. Kent Philipsen een goede dag, kan Alpecin-Deceuninck opnieuw dat spel spelen.

Aangezien hij na zijn val onmiddellijk in de ambulance stapte, is het alvast een goed teken dat Philipsen de start van Milaan-Sanremo haalt.