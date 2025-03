Waarom Lotte Kopecky topfavoriete is voor Milaan-Sanremo: "Dat is exact wat je nodig hebt"

Lotte Kopecky komt zaterdag in Milaan-San Remo voor het eerst dit seizoen aan de start. De wereldkampioen wordt meteen bij de topfavorieten gerekend voor de zege.

De mannen rijden zaterdag voor de 116de keer Milaan-San Remo, voor de vrouwen wordt het de eerste editie ooit. Net als bij Parijs-Roubaix enkele jaren geleden wil elke vrouw de eerste worden op de erelijst.

Alle toppers komen dan ook aan de start zaterdag: Vollering, Longo Borghini, Vos, Balsamo, Wiebes, Niewiadoma, Labous én Kopecky. De volledige top acht van de UCI-ranking staat aan de start van Milaan-San Remo.

Kopecky topfavoriete voor Milaan-San Remo?

Voor Lotte Kopecky wordt het haar eerste wedstrijd van het seizoen, maar voor ex-renner Laurens ten Dam is de wereldkampioen wel de topfavoriete. "Ze kan goed omhoog én ze heeft een goede sprint in huis", zegt hij bij WielerFlits.

"Dat is exact wat je nodig hebt om Milaan-San Remo te winnen." Want voor iemand als Demi Vollering zal het wellicht niet lastig genoeg zijn om het verschil te maken. Er wordt dan ook een sprint met een kleine groep verwacht.

Bij SD Worx-Protime kijken ze ook uit naar wat Kopecky kan in Milaan-Sanremo. "We zijn heel benieuwd waar Lotte zaterdag uitkomt na al haar trainingen. Een eerste koers is altijd afwachten, maar we zijn positief", zegt ploegleider Christian Kos.