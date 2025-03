🎥 Thibau Nys steekt de draak met "oldtimer" en vader Sven Nys

Geen Milaan-Sanremo voor Thibau Nys, wel nog een weekje stage. Nys kreeg op training het gezelschap van vader Sven. Al was dat niet van harte bij vader Nys.

Sinds het WK velrijden, op 2 februari, reed Thibau Nys geen enkele wedstrijd meer. De Europese en Belgische kampioen veldrijden ging daarna een week op skivakantie, maar begon nadien wel weer te trainen.

Dat doet Nys dat altijd, al had hij de voorbije weken niet altijd geluk met het weer. Het regende vaak in Spanje, terwijl het in België wel mooi weer was. Intussen is het in Denia wel weer mooi weer en kan Nys trainen in de zon.

Dat deed hij vrijdag samen met vader Sven Nys, die ook afgezakt was naar Spanje. "Oldtimer gespot in het wild. Ze zeggen dat hij vroeger goed was", schreef Thibau Nys op zijn sociale media. Vader Nys moet toch eens blazen.

Programma Thibau Nys

Voor Thibau Nys komt zijn eerste koers van het seizoen nu steeds dichterbij, al is het toch nog altijd twee weken wachten. Op 5 april begint hij aan zijn seizoen in de Gran Premio Miguel Indurain, een lastige koers met heel wat hellingen onderweg.

Nys komt twee dagen later ook aan de start van de Ronde van het Baskenland (7 tot 12 april). Daarna rijdt hij ook de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april), Luik-Bastenaken-Luik (27 april) en Eschborn-Frankfurt (1 mei).