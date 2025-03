🎥 "Woorden van zoontje deden stiekem pijn": Edward Theuns kan eindelijk nog eens zegevieren

Een zege met heel veel emoties. Edward Theuns heeft voor het eerst in bijna vier jaar nog eens het zegegebaar mogene maken. In de Bredene Koksijde Classic rondde hij een vroege vlucht op het nippertje af.

De laatste zege van Edward Theuns dateerde al van mei 2021, toen hij de vijfde etappe in de Ronde van Hongarije won. Sindsdien belandde Theuns steeds meer in een rol als lead-out en kreeg hij niet vaak meer een kans.

Die kreeg hij nog eens in de Bredene Koksijde Classic. Theuns zat mee in een sterke groep van 15 renners, die nipt uit de klauwen bleef van het peloton. In de sprint was Theuns net iets sneller dan Luke Lamperti en Nils Eekhoff.

Theuns wint Bredene Koksijde Classic

"Dit is echt een ontlading", zei Theuns in zijn eerste reactie achteraf. "Mijn zoontje (Scott, bijna vier jaar, nvdr.) begint alles steeds meer te beseffen. Vaak kwam ik thuis na de koers en vroeg hij of ik gewonnen had."

"Keer op keer moet je uitleggen dat je job is om Jonny (Jonathan Milan, nvdr.) te helpen winnen. Ergens doet dat wel een beetje pijn vanbinnen. Ik krijg niet vaak de kans, maar vandaag voelde ik me echt super goed. En Jakob (Söderqvist, nvdr.) deed het ook heel goed."

"Ik wil natuurlijk ook mijn vriendin bedanken, om mij altijd te steunen. Het niet gemakkelijk geweest, maar soms komt alles samen op de juiste manier, het is onbeschrijfelijk", besloot Theuns nog.