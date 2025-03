Barst de bom tussen De Lie en Lotto? "Nu moet hij zijn mond houden, maar..."

Belgisch kampioen Arnaud De Lie deed het al iets beter in de GP Denain, maar echt hoopgevend voor de klassiekers is het nog niet. Thijs Zonneveld begrijpt dan ook niet wat Lotto aan het doen is met De Lie.

Na zijn pijnlijke afgang in Nokere Koerse, waar De Lie twee keer gelost werd uit het peloton en 69ste werd op ruim twee minuten, eindigde de Belgische kampioen in de Grand Prix de Denain wel in de top tien.

Sprinten voor de zege lukte niet voor De Lie, de Belgische kampioen won de sprint van de achtervolgende groep op 30 seconden. Ploegmaats Van Moer (vijfde) en Segaert (achtste) deden het zo beter dan De Lie.

Voor Thijs Zonneveld blijft het onbegrijpelijk dat De Lie aan de start kwam van die twee koersen, nadat hij forfait gaf voor Milaan-Sanremo. "Het is niet voor niets dat hij Milaan-Sanremo afzegt... Je ziet gewoon dat hij niet in orde is", zegt hij bij In het Wiel.

Pakt Lotto het opnieuw fout aan met De Lie?

"Je kan dan wel allemaal koersen gaan rijden, maar zoek eerst toch uit wat er met die jongen aan de hand is. Nu brand je hem misschien wel op, net zoals ze vorig jaar gedaan hebben. Veel te veel koersen, en met veel te veel druk."

Zonneveld ziet het dan ook eens fout lopen. "Straks gaat hij een keer weggaan bij de ploeg, en dan zal hij zeggen hoe klote hij het vond. Nu moet hij zijn mond houden, maar je ziet het al aankomen. Het is zonde om te zien."