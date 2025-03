De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix? Van der Poel hoeft niet lang na te denken

Mathieu van der Poel won al drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Parijs-Roubaix. Welke van de twee rijdt Van der Poel nu het liefst?

Met drie zeges in de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022, 2024) en twee zeges in Parijs-Roubaix (2023 en 2024) is Mathieu van der Poel de succesvolste renner van de voorbije jaren in de twee kasseiklassiekers.

Toch hoeft Van der Poel niet echt lang na te denken als hij moet kiezen tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Ik hou echt van Vlaanderen, ik weet niet zeker waarom", zegt hij bij L'Equipe.

Van der Poel houdt van koersen in Vlaanderen

"Vanaf de eerste keer dat ik de Ronde reed in 2019 is het een speciale koers voor mij", gaat Van der Poel verder. "Roubaix natuurlijk ook, maar ik hou gewoon van koersen in Vlaanderen, zelfs de kleinere wedstrijden."

"Dit zijn ook parcoursen waar het voor mij gemakkelijker is om het verschil te maken, terwijl het in Roubaix gemakkelijker is om in het wiel te volgen. In Vlaanderen is het, met al die beklimmingen, veel makkelijker om aan te vallen.

Toch rijdt Van der Poel dit jaar voorlopig maar twee klassiekers in Vlaanderen. Hij wil voor de tweede keer op rij de E3 Saxo Classic (28 maart) winnen en alleen recordhouder worden in de Ronde van Vlaanderen (6 april) met een vierde zege.