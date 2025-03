Lotte Kopecky begrijpt kritiek niet op Milaan-Sanremo én duidt haar voornaamste concurrenten aan

Lotte Kopecky begint zaterdag aan haar seizoen in Milaan-Sanremo. De wereldkampioene komt echter terug van een hoogtestage en weet ook zelf niet goed wat ze moet verwachten.

Ze heeft er lang op gewacht, maar zaterdag mag Lotte Kopecky eindelijk nog eens rugnummers opspelden en koersen. Met Milaan-Sanremo wil wereldkampioene Kopecky meteen een grote vis binnenhalen.

Wat het parcours betreft, 160 kilometer en dezelfde finale als de mannen, is Kopecky tevreden. "Sommigen zeggen dat het aantal kilometers hoger mocht zijn, maar ik sluit me daar niet bij aan", zegt ze op de ploegwebsite.

"Of de koers nu 200 kilometer was, of zoals nu 160: het verschil zal zeker gemaakt worden. Voor zo’n eerste Milaan-Sanremo denk ik dat het voorlopig wel goed is. Dit is een mooie afstand om mee te beginnen."

Kopecky over favorieten voor Milaan-Sanremo

"Welke favorieten ik zie? Ik denk dat we in de eerste plaats van onze eigen sterkte mogen uitgaan. We komen met een sterke ploeg aan de start met rensters die in vorm zitten. Met Lorena Wiebes hebben we nog een goede kaart om mee te spelen voor de winst.

"Daarnaast zijn Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Marianne Vos en Puck Pieterse de voornaamste namen die als favoriet kunnen worden opgeschreven", weet Kopecky nu al met wie ze rekening moet houden.

"Sowieso is het afwachten welk gevoel ik zaterdag in koers zal hebben. Dat is altijd zo bij een eerste wedstrijd. Ik kom terug van hoogtestage, dus het is afwachten of ik meteen op die prikkel reageer of niet. Maar zoals ik zei: ik heb er veel zin in."