Roodhooft zet Van der Poel en Philipsen op scherp: "Daar stopt het"

Drie op een rij, kan het voor Alpecin-Deceuninck in Milaan-Sanremo? Manager Christoph Roodhooft kijkt echter niet naar het verleden.

In 2023 won Mathieu van der Poel solo Milaan-Sanremo, vorig jaar offerde de toenmalige wereldkampioen zich op voor ploegmaat Jasper Philipsen. Hij maakte het in de sprint af tegen Michael Matthews en Tadej Pogacar.

De zege van Van der Poel in 2023 was voor manager Christoph Roodhooft toch iets specialer, vorig jaar was er spanning tot het einde en was de climax anders. Maar twee keer kon de ploeg al met een geruster hart naar de andere klassiekers trekken.

"Als je Milaan-Sanremo wint, ben je als ploeg toch opgelucht, want je voorjaar is voor een groot deel al oké. Wat we vorig jaar toen nog niet wisten, was dat er ook nog winst in de Ronde en Roubaix zouden volgen", zegt Roodhooft bij Sporza.

Van der Poel en Philipsen beginnen vanaf nul

Hoewel Alpecin-Deceuninck de voorbije twee jaar aan het feest was in Milaan-Sanremo, wil dat volgens Roodhooft niet zeggen dat zijn ploeg nu de sleutel tot succes heeft gevonden in die koers.

"Het is mooi wat er de voorbije jaren geweest is. Maar daar stopt het. Het begint ieder jaar opnieuw. Iedereen start weer vanaf nul", zet hij Van der Poel en Philipsen toch nog eens op scherp. Als dat al nodig was.