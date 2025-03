Tom Boonen maakt zich veel zorgen over Belgische topper: "Echt niet goed"

Cian Uijtdebroeks lijkt weer bij af te staan wat zijn blessure betreft. Tom Boonen houdt zijn hart vast en vreest het ergste voor de jonge Belg van Visma-Lease a Bike.

In Tirreno-Adriatico kwam Cian Uijtdebroeks in tranen over de streep in de voorlaatste etappe. Hij had opnieuw last van een verdoofd gevoel in zijn benen, net als in de Vuelta vorig jaar. Terwijl hij dacht dat hij van die blessure af was.

Uijtdebroeks werkte deze winter dan ook hard in de fitness om zijn onderrug te versterken, maar dat bracht blijkbaar geen zoden aan de dijk. "Het is een probleem dat je niet in een mooie lineaire lijn kan oplossen", zucht Tom Boonen bij Wielerclub Wattage.

Boonen raadt Uijtdebroeks kalmte aan

"Eerst lijkt het weer beter te gaan, maar na een tijdje komt die pijn terug. Het schommelt voortdurend en dat is echt niet goed." Boonen had in 2013 ook last van een aanhoudende blessure, maar dan aan zijn zitvlak.

Hij raadt Uijtdebroeks dan ook aan om grondig op zoek te gaan naar de échte oorzaak van zijn blessure voor hij weer begint op te bouwen op trainen. Volgens Boonen zit Uijtdebroeks daarvoor op de ideale plaats.

"Als een probleem zoals dat van Uijtdebroeks ergens kan opgelost geraken, dan is het wel bij Visma-Lease a Bike. Ze hebben daar de juiste mensen voor in huis", besluit Boonen nog.