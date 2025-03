Zal het weer niet lukken? Van Hooydonck ziet stevig probleem voor Pogacar in Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar is voor velen zaterdag dé topfavoriet voor Milaan-Sanremo. Nathan Van Hooydonck ziet echter een groot probleem voor de wereldkampioen.

Met een twaalfde, vijfde, vierde en derde plaats komt Tadej Pogacar steeds dichter bij een overwinning in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen wil bij zijn vijfde deelname eindelijk eens zegevieren in de straten van Sanremo.

Pogacar won met de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije al drie van de vijf monumenten, maar Milaan-Sanremo zou wel eens de moeilijkste kunnen worden om te winnen.

Van Hooydonck ziet probleem voor Pogacar

Dat denkt ook Nathan Van Hooydonck. "Het is voor Pogacar niet zwaar genoeg" zegt Van Hooydonck bij Tntsports.uk. "Hij is zeker de beste renner van onze generatie, maar ik denk niet dat hij gaat winnen."

"Pogacar is natuurlijk wel heel veelzijdig, maar de wedstrijd is extreem lang en je moet continu je concentratie hoog houden. Dat is heel erg lastig. Veel renners zullen de aanval van Pogacar waarschijnlijk overleven of zullen hem zelf aanvallen."

"De kans is dus groot dat je met een groepje naar de finish gaat en daar zullen ook snelle mannen bij zitten." Dat was vorig jaar het scenario, toen Van der Poel het gat dicht reed op Pogacar en Philipsen kwam aansluiten en ook winnen.