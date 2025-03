Zorgt Biniam Girmay voor grote verrassing in Milaan-Sanremo? Trainer verklapt zijn bijzondere aanpak

In Milaan-Sanremo maakt Biniam Girmay zijn rentree in het peloton na een afwezigheid van bijna een maand. Volgens zijn trainer zou de Eritreeër wel eens een gevaarlijke klant kunnen worden.

Geen openingsweekend voor Biniam Girmay, hij keerde eind februari halsoverkop terug naar zijn thuisland voor de geboorte van zijn tweede dochter. Voor Milaan-Sanremo keert Girmay terug in competitie.

Toch heeft Girmay zich in zijn thuisland wel goed voorbereid volgens zijn trainer Frederik Veuchelen. "Bini heeft eigenlijk een hoogtestage van 2,5 weken achter de rug. Want in Eritrea woont hij op 2.100 meter hoogte", zegt hij bij Sporza.

In Eritrea was het voor Girmay de voorbije jaren wel moeilijker om zijn trainingsdata bij te houden, maar dat lukt nu een pak beter. En hij rijdt ook op een wolk. "Bini is gelukkig dat er een tweede dochtertje is bijgekomen. Dat zou morgen een extra boost kunnen geven."

Strijdt Girmay voor de zege in Gent-Wevelgem?

En Girmay heeft ook Milaan-Sanremo aangestipt, het is de koers van zijn dromen. En Veuchelen denkt ook dat Girmay met wat geluk Milaan-Sanremo kan winnen. Al is zijn beste resultaat wel een twaalfde plaats in 2022.

"Met nog meer volume en aerobe trainingen hebben we dit seizoen specifiek toegewerkt naar Milaan-Sanremo. Daardoor heeft Bini nu een bredere basis om op terug te vallen tijdens de wedstrijd", besluit Veuchelen nog.