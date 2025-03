Belg krijgt er héél zwaar van langs: "We moeten zijn rekening maken" en "Het is nu het moment om in te grijpen"

Het gaat niet goed met Arnaud De Lie, zoveel is duidelijk. De Belgische kampioen paste voor Milaan - SanRemo en koos voor Nokere Koerse en de Grand Prix de Denain. Het draaide echter ook in Nokere helemaal vierkant.

“We moeten iemand zijn rekening maken. We kunnen niet anders”, aldus Ruben Van Gucht in Wielerclub Wattage. “Gelost op elf kilometer van de streep, José De Cauwer gaf aan dat er moest over gesproken worden.”

Rekening maken

Jan Bakelants pikte meteen in: “Ik denk dat ze dat wel zullen doen en dat ze op dit moment niet weten van welk hout pijlen maken. Ze weten al lang dat hij hier terug ging koersen …”

“Hij had al redelijk wat geschrapt in zijn programma en heeft de vlucht vooruit genomen door Milaan – SanRemo niet te rijden. Ze weten daar meer dan wij weten. Het werd pijnlijk duidelijk dat hij niet in orde is.”

Loopt altijd verkeerd

“Het was ook al pijnlijk duidelijk in het openingsweekend en pijnlijk duidelijk in Samyn. Het begint een tendens te worden. Vorig jaar had hij de ziekte van Lyme bleek achteraf, maar het loopt altijd verkeerd in de koersen waar we hem verwachten.”

“Hij rijdt twee tanden te groot”, merkte Dirk De Wolf dan weer op. “Hij staat nooit het scherpst van allemaal, er mogen een paar kilootjes af wat mij betreft als prof. Het is nu het moment om in te grijpen.”