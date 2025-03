Demi Vollering begrijpt frustratie van Tadej Pogacar: "Voor je het weet..."

Demi Vollering is her niet in geslaagd om de eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen te winnen. De Nederlandse kon het verschil niet maken en werd uiteindelijk vijfde in de sprint.

Vooraf wist Demi Vollering dat ze moest aanvallen om kans te maken in Milaan-Sanremo. In een sprint zou Vollering tekortkomen tegen onder meer Wiebes en Vos. En dat was het scenario dat ontvouwde in Milaan-Sanremo Donne.

"Het ging zo snel, dat je moeilijk het verschil kan maken. Iedereen zit op de limiet, van onder aan de Poggio tot aan de finish", zei Demi Vollering achteraf bij In de Leiderstrui. Ze eindigde dan ook vijfde in de sprint.

Vollering begrijpt nu meer hoe moeilijk het is voor sommige mannen om Milaan-Sanremo te winnen. "Nu snap nu Pogi's (Tadej Pogacar, nvdr.) frustratie wel, die laatste klim is zo snel voorbij... Als je even niet in positie zit, is het al over."

Vollering komt tekort in Milaan-Sanremo

En Vollering had eigenlijk ook niet echt haar beste dag. Ze kon maar twee keer een valpartij ontwijken in aanloop naar de finale, maar de Nederlandse bleef wonderwel recht. Al voelde Vollering wel iemand tegen haar been rijden.

"Ik ging daardoor met veel adrenaline en stress op het lijf de Cipressa op en eigenlijk herstelde ik daar nooit meer echt van. Op de Poggio voelde ik dat ik zure benen had", besloot de Nederlandse nog.