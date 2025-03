Jan Bakelants prikt naar Ruben Van Gucht na uitspraken over de 'ballen' van Tom Boonen en de 'pussy' van Tom Pidcock

De koers is weer helemaal bezig en dus komen ook de wilde uitspraken opnieuw naar boven. Het was niet anders na de Strade Bianche, waar Tom Pidcock een weergaloze koers reed en uiteindelijk knap tweede werd na de ongenaakbare Tadej Pogacar.

Zelfs een valpartij had de Sloveense topwielrenner niet afgeschrikt, maar Tom Pidcock toonde wel heel veel aanvalslust en ballen door zelf als eerste te versnellen. Uiteindelijk kon enkel Pogacar met hem mee.

Grote ballen

En dus werd een oude uitspraak van Tom Boonen bovengehaald in het flashinterview: “Soms heb je geen plan nodig, maar enkel ballen aan je lijf.” Een uitspraak waar Pidcock wel kon om lachen.

“Ik hou van dat gezegde. In het wielrennen moet je soms wat improviseren. En soms betaal je de prijs als je een pussy bent”, aldus de Brit. Waarop ze bij Wielerclub Wattage doorgingen op de zaak.

Algemene hilariteit

“De uitspraak blijft meegaan hé Tom? Van acht jaar geleden al nochtans”, opende Ruben Van Gucht. Maar Jan Bakelants wilde meteen doorprikken op een andere manier.

“Hij heeft een goede uitsmijter voor u, Ruben. If you are a pussy, you pay the price.” Algemene hilariteit in de studio, uiteraard. Van Gucht probeerde zich nog te verdedigen, maar Marc Uytterhoeven kwam tussen: “Neem het van een oude man aan dat het niet het moment is om daarop te reageren.”