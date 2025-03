Lorena Wiebes doet stevige belofte aan Lotte Kopecky na haar zege in Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky heeft zich in Milaan-Sanremo opgeofferd voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. De Europese kampioene maakte het af in de sprint en staat nu in het krijt bij Kopecky.

Lotte Kopecky en Lorena Wiebes kopieerden in Milaan-Sanremo de tactiek van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen van vorig jaar. Kopecky zette alles op Wiebes na de Poggio, zij maakte het werk af in de sprint.

Dat was ook de afspraak die vooraf gemaakt was. "We hebben een heel duidelijke meeting gehad: als er een groep bij elkaar bleef, zou Lotte mijn kaart trekken. Ik wist dat ik op haar kon rekenen", zegt Wiebes bij HLN.

Kopecky mag rekenen op wederdienst van Wiebes

De samenwerking en verstandhouding tussen Kopecky en Wiebes lijkt veel beter te verlopen dan die tussen Kopecky en Vollering de voorbije jaren. En daar zal Kopecky ook nog van kunnen profiteren, belooft Wiebes.

"Dit gaat zich terugbetalen in de rest van het voorjaar. Kopecky mag dus nog rekenen op een wederdienst. "Lotte en ik hebben vorig seizoen al getoond dat we elkaar goed aanvullen en dat we dingen voor elkaar over hebben."

Kopecky en Wiebes komen dit voorjaar nog samen aan de start in Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Kopecky won vorig jaar in Roubaix, Wiebes was de beste in Wevelgem en werd tweede in de Amstel.