Slecht weer in Milaan - San Remo, maar ook een ferme meevaller voor ... Tadej Pogacar?

Eindelijk tijd voor het eerste Monument van het jaar 2025. Met La Primavera komt dan meestal ook het goede weer naar buiten, maar dit jaar is dat toch eventjes anders. Al ligt er ook goed nieuws te rapen voor een topper.

Het peloton is eraan begonnen voor een calvarietocht van bijna 300 kilometer en dat moet het van in het begin doen in slechte weersomstandigheden.

Heel slecht weer in eerste uren

Tijdens de eerste uren van La Primavera hebben de renners al de nodige regendouches over zich gekregen. En dus is de vraag: loopt dat nog goed, of krijgen we een compleet uitgeregende Milaan - San Remo?

Voor de finale zou er iets beter weer verwacht worden en dus is er nog hoop voor de renners. En Tadej Pogacar mag mogelijk ook een ferme opsteker verwachten.

Wind in de rug in finale?

Zo zou de rug in de laatste vijftig kilometer opmerkelijk in de rug blazen. Dat geeft moed om eventueel al op de Cipressa flink aan de boom te gaan schudden, zodat er een iets langere solo of uitvalspoging met zeer kleine groep kan gaan gebeuren.

Het zou alleen maar kunnen bijdragen aan een mogelijk epische Milaan - San Remo. Uiteraard volgen we het de komende uren met u mee op de voet op.