Balen voor Maxim Van Gils: Milaan-Sanremo krijgt nog (onterecht?) een staartje

Maxim Van Gils kon in Milaan-Sanremo geen hoofdrol spelen en werd 19de. Achteraf kreeg de Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe ook nog een gele kaart van de jury.

Een maand na zijn vierde plaats in het eindklassement van de Ruta del Sol stond Maxim Van Gils aan de start van Milaan-Sanremo. Hij had onder meer de Strade Bianche aan zich voorbij laten gaan door ziekte.

Van Gils werd vorig jaar zevende in Milaan-Sanremo, maar die sterke prestatie kon hij dit jaar niet herhalen. Vooraf maakte Van Gils al duidelijk dat hij zich niet 100% voelde en dat werd ook duidelijk met zijn 19de plaats.

Voor Van Gils kreeg Milaan-Sanremo echter ook nog een staartje. Door de wedstrijdjury werd hij op de vinger getikt voor 'het op gevaarlijke wijze weggooien van een bidon' staat te lezen in het rapport van de jury.

Was gele kaart voor Van Gils wel terecht?

Het leverde Van Gils een boete van 500 Zwitserse frank, een aftrek van 25 punten in de UCI-ranking én ook een gele kaart op. De vraag is echter of die gele kaart voor Van Gils wel in lijn was met de UCI-regels.

Volgens artikel 8.3 van de UCI Cycling Regulations krijgt een renner bij een eerste overtreding een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten. Bij een tweede overtreding volgt een boete van 1000 Zwitserse frank, 50 UCI-punten aftrek én een gele kaart.