Grote hervorming op til in het wielrennen, maar Patrick Lefevere ziet groot probleem: "Zoals het altijd gaat"

Sponsors uit Saoedi-Arabië staan klaar om stevig te investeren in het wielrennen. Net als met voorstellen van de voorbije jaren lijkt het wel weer heel lang te duren.

Al enkele jaren wordt er geprobeerd om 'One Cycling' van de grond te krijgen en het wielrennen te hervormen. Die nieuwe competitie moet de beste renners in de beste wedstrijden samen aan de start krijgen.

"Het moet wielrennen logischer en verkoopbaarder maken voor een groot publiek", legt Patrick Lefevere uit bij Het Nieuwsblad. Lefevere hoopt alleszins om zo nieuwe markten aan te boren met het wielrennen.

De voormalige CEO van Soudal Quick-Step hoopt met dit project opnieuw een voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Sinds de coronacrisis zijn bijna alle profwedstrijden in de VS van de kalender verdwenen.

Komt One Cycling van de grond?

Met SURJ Sports Investment is er ook een geldschieter uit Saoedi-Arabië die zo'n 300 miljoen euro wil investeren over een periode van drie jaar. Dat interesseert heel wat actoren, maar het valt af te wachten of het project echt van de grond zal komen.

"One Cycling loopt ondertussen drie jaar en in een beginfase is veel vooruitgang gemaakt. Maar zoals het altijd gaat: hoe meer partijen er rond de tafel komen, hoe trager het proces. Ondertussen is het de processie van Echternach: drie stappen vooruit, twee achteruit."