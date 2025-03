Het verschil met Pogacar en Vingegaard in de Tour? Evenepoel heeft groot genetisch nadeel

Remco Evenepoel deed het vorig uitstekend met een derde plaats in de Ronde van Frankrijk. Toch moest hij het afleggen tegen Pogacar en Vingegaard, die ook een genetisch voordeel hebben.

Remco Evenepoel werd de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in meer dan 30 jaar met zijn eindzege in de Vuelta in 2022. Hij was ook de eerste Belg sinds Jurgen Van den Broek in 2010 die op het podium stond van de Tour, ook al was dat via de groene tafel.

Evenepoel kan ooit de Tour winnen, maar is ook terechtgekomen in een bijzonder sterke generatie met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Vooral omdat zij volgens CEO Jurgen Foré een genetisch voordeel hebben op Evenepoel.

Evenepoel heeft nadeel op Pogacar en Vingegaard

Vingegaard is bijvoorbeeld van nature heel mager, Pogacar heeft met zijn aangeboren talent ook een voordeel. "Remco heeft die lichaamsbouw niet. Steek hem een maand in de fitness en hij heeft er tien kilo spieren bij", zegt Foré bij Het Nieuwsblad.

En dus moet Evenepoel veel moeite doen om het niveau van Pogacar en Vingegaard te evenaren. "Hij moet een ongelooflijke fysieke krachttoer uithalen om zijn gewicht te halen voor de Tour", stelt Foré duidelijk.

"Om nog magerder te gaan, zou je eigenlijk aan zijn genetica moeten sleutelen." Dat is uiteraard niet toegestaan en dus zal Evenepoel zich telkens uitstekend moeten voorbereiden op de Tour en hopen dat alles eens mee zit om te winnen.