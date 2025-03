José De Cauwer haalt opvallend moment uit Milaan-Sanremo: "Weet je wat straf is?"

José De Cauwer heeft genoten van Milaan-Sanremo en de nieuwe zege van Mathieu van der Poel. Hij zag vooral drie wereldtoppers die durfden te verliezen.

Met zijn 75 jaar heeft José De Cauwer al zeker meer dan de helft van de 116 edities van Milaan-Sanremo gezien, maar ook hij was onder de indruk van de editie van dit jaar. Misschien wel de mooiste Milaan-Sanremo ooit.

"Bij mijn weten wel. De meest stresserende in elk geval", zegt De Cauwer bij Sporza. Het was een spannende strijd tussen Van der Poel en Pogacar, met ook Ganna die maar niet kraakte en telkens terugkwam.

"Weet je wat straf is? Stel dat Ganna niet meerijdt bij die drie, dan krijg je een totaal andere koers. Maar dat is niet. Die drie kampioenen rijden gewoon door. Misschien wetende: ik kan niet winnen, maar ik rijd toch. Gokken zit er bij die mannen niet in. Dat is van deze tijd."

Counter van Van der Poel op de Poggio

Het mooiste moment kwam er misschien wel op de Poggio. Pogacar probeerde tot drie keer toe om Van der Poel te lossen, maar dat lukte niet. Net voor de top counterde Van der Poel dan zelf en kraakte hij Pogacar bijna.

"Dat is fantastisch, maar je moet het aandurven op dat moment. Typisch Van der Poel", stelt De Cauwer nog. Het beloven nog enkele mooie weken te worden dit voorjaar.