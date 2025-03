Lotte Kopecky moest zich inhouden in Milaan-Sanremo door "domme regel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky leverde uitstekend werk af voor haar ploeggenote Lorena Wiebes in de finale van Milaan-Sanremo. Vieren mocht ze wel maar doen na de streep, of ze riskeerde een gele kaart.

Tijdens de sprint van Lorena Wiebes in Milaan-Sanremo zie je Lotte Kopecky opveren om haar ploeggenote het werk te zien afmaken. Juichen doet Kopecky nog niet voor de streep, al was dat niet gemakkelijk.

"Ja! Ik vond het heel moeilijk", zegt Kopecky bij Sporza. "Ik zag Lorena winnen en ik dacht bij mezelf: doe het niet! Wacht tot je over de finish rijdt en vier dan. Ik wilde geen gele kaart krijgen. "Ergens vind ik het wel een domme regel."

Kopecky vreesde gele kaart

Die gele kaarten deelt de UCI sinds dit seizoen uit aan renners die vieren voor de sprint en anderen in gevaar brengen. Zo werd Kaden Groves bestraft voor het vieren van de zege van Philipsen voor de streep, hij kreeg een gele kaart.

En die gele kaart wilde Kopecky dus niet achter haar naam krijgen, bij drie gele kaarten in een periode van 30 dagen volgt namelijk een schorsing van 14 dagen. En dus moest ze juichen na de streep.

Dat gebeurde wel bijzonder uitgebreid. "Het was wel een fijn gevoel nadien. Lorena is een heel dankbaar persoon. We hebben de zege samen gevierd", besloot de wereldkampioene nog.