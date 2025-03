Soudal Quick-Step beleeft vreselijke Milaan-Sanremo en ziet renner lang uitvallen

Het werd een Milaan-Sanremo om snel te vergeten voor Soudal Quick-Step. Zonder kopmannen Remco Evenepoel, Tim Merlier of Paul Magnier aan de start moest de ploeg al rekenen op een mirakel.

Dat kwam er niet, Casper Pedersen bolde als 26ste en eerste van de ploeg over de streep in de grote groep van zo'n 40 renners die streed om de vierde plaats. Schachmann zat ook in die groep en werd 33ste.

De andere renners van de ploeg eindigden nog verder in de achtergrond, maar de Slovaak Martin Svrcek haalde Sanremo zelfs niet. Hij viel zwaar in de afdaling van de Cipressa en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij de Slovaak werden een breuk in zijn rechtersleutelbeen, zijn rechterschouderblad en verschillende ribben vastgesteld, hij mag dan ook een kruis te mogen maken over de rest van zijn klassieke voorjaar.

Voor Svrcek, die de afgelopen twee jaar brons en zilver pakte op het WK voor beloften, was het zijn eerste deelname aan een monument. Het contract van de 22-jarige Slovaak loopt eind dit jaar af bij Soudal Quick-Step.

We have an update on @sv_rtin, who crashed on the descent of the Cipressa during today's #MilanoSanremo.



Read more about it and join us in wishing him a speedy recovery: https://t.co/mZlvzwfHqd



Photo: @GettySport pic.twitter.com/DgYrBdHX5v