Wellens lacht met Pogacar na nieuwe nederlaag in Milaan-Sanremo tegen Van der Poel

Tim Wellens gaf de voorzet voor de aanval van Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo, maar zijn kopman kon het niet afmaken. Dat plan werd vorig jaar al gemaakt, maar Wellens ziet er ook een voordeel in dat Pogacar niet won.

Heeft UAE Team Emirates-XRG Milaan-Sanremo veranderd? De ploeg van Tadej Pogacar koos er dit jaar voor om niet aan te vallen op de Poggio, maar wel op de Cipressa. Het leverde een nieuwe recordtijd op.

Pogacar zette volgens zijn Strava een nieuwe toptijd neer van 8 minuten en 59 seconden. En dat op een beklimming van 5,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1 procent. Pogacar reed dus gemiddeld 37,6 kilometer per uur.

Niet alles moet gemakkelijk zijn voor Pogacar

"We hadden al lang afgesproken, eigenlijk in december al, dat we als blok op de Cipressa zouden aanvallen", zei Tim Wellens achteraf bij VTM. Ook van de tijd onder de negen minuten was Wellens niet onder de indruk.

"Op training reed hij achter de brommer nog sneller naar boven. Het onofficiële record had Pogacar dus eigenlijk al in handen." De zege moest de Sloveen dan weer wel laten aan Mathieu van der Poel. Opnieuw beet Pogacar in het zand.

"Het moet niet altijd allemaal gemakkelijk zijn voor Tadej, het is mooi dat hij het ook wat moeilijk heeft", lachte Wellens. "Maar hij heeft alles geprobeerd en is er elk jaar dicht bij. Het zal ooit wel eens lukken."