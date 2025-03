📷 Liefde is... Vriendin Roxanne onthult hoe ook zij afzag tijdens zege van Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel won zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière Milaan-Sanremo. Ook voor zijn vriendin Roxanne Bertels was de ontknoping duidelijk bijzonder spannend.

Misschien wel de strafste en spannendste Milaan-Sanremo in jaren. Het eerste wielermonument van 2025 leverde dankzij de nieuwe aanpak van UAE Team Emirates-XRG en Tadej Pogacar meer en langer spanning op.

Pogacar probeerde tig keer aan te vallen en definitief van Van der Poel en Ganna af te geraken, maar dat lukte niet. Op de top van de Poggio werd al duidelijk dat het een sprint met drie zou worden in de straten van Sanremo.

Vriendin van Mathieu van der Poel leeft hard mee

De finale van Milaan-Sanremo zorgde dan ook voor veel spanning. Ook Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, kan ervan meespreken. Op haar Instagram plaatste ze de gegevens van haar hartslag.

Volgens haar Whoop-bandje had Bertels de hele dag al last van middelmatige stress, maar die schoot nog omhoog tijdens de finale van Milaan-Sanremo, vanaf 16u50 had ze zaterdag voor 19 minuten een hoge piek van stress.

Gelukkig dus met een goede afloop, want voor de tweede keer mocht Mathieu van der Poel zegevieren op de Via Roma. Met deze vorm lijkt het ook niet de laatste keer te zijn dat Van der Poel wint en Bertels last zal hebben van verhoogde stress.