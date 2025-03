Cian Uijtdebroeks komt voorlopig niet in actie, Visma-Lease a Bike geeft uitleg

Geen Cian Uijtdebroeks aan de start van de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali. De Belg van Visma-Lease a Bike gaf in Tirreno-Adriatico op nadat hij opnieuw een verdoofd gevoel in de benen had.

Vanaf dinsdag had Cian Uijtdebroeks normaal gezien de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali (25 tot 29 maart) moeten rijden. Van de 22-jarige Belg is echter geen spoor in de selectie van Visma-Lease a Bike.

Uijtdebroeks had in de voorlaatste rit van Tirreno-Adriatico opnieuw last van een dof gevoel in zijn benen, in de laatste rit gaf hij er snel de brui aan. De blessure aan zijn rug, waar Uijtdebroeks vorig jaar last van had, lijkt opnieuw terug te zijn.

Deze winter had Uijtdebroeks hard gewerkt om zijn onderrug te versterken, met veel uren in de fitness, en dat leek ook resultaat op te leveren. Uijtdebroeks eindigde in de Ronde van Oman vijfde in het eindklassement.

Geen paniek bij Visma-Lease a Bike over Uijtdebroeks

Bij Visma-Lease a Bike willen ze nu vooral niet panikeren. "We zijn ervan overtuigd dat het goed komt. Maar hoeveel tijd dat in beslag neemt, hangt af van de diagnose", zegt ploegleider Maarten Wynants bij WielerFlits.

"We zijn nu intern aan het overleggen wat we met zijn programma gaan doen. Daar kan ik nog geen definitieve uitspraken over doen. De Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali werd dus geschrapt, afwachten of Uijtdebroeks de Tour du Jura (19 april) zal rijden.