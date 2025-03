Ging Visma-Lease a Bike of Vingegaard in de fout? Deen geeft ernstige blessure nu toch toe

Jonas Vingegaard kwam in Parijs-Nice niet meer aan de start van de zesde etappe. In de etappe daarvoor was de Deen gevallen, maar reed hij uiteindelijk toch nog door.

In de vijfde etappe van Parijs-Nice liep het fout voor Jonas Vingegaard. De Deen viel op 84 kilometer van de streep, maar sprong toch weer op de fiets en reed de etappe ook nog uit. Vingegaard verloor wel tijd en werd 16de in de etappe.

Na de etappe spraken enkele ploegmaats van Vingegaard al over duizeligheid van de Deen, maar daar werd verder niet op ingegaan. Vingegaard gaf uiteindelijk op door een gekneusde hand, waarmee hij eigenlijk ook niet kon remmen.

Vingegaard reed etappe uit met hersenschudding

Tien dagen na zijn opgave heeft Vingegaard nu ook zelf gereageerd. "Na die val was ik duizelig, maar na de etappe werd ik ook misselijk en ontzettend moe. En dat bleef de dagen erna zo", zegt Vingegaard bij BT.

De Deen geeft ook toe dat hij een hersenschudding had opgelopen. "Het herstel van die hersenschudding duurde langer dan gehoopt, want ik had veel rust nodig." Toch reed Vingegaard dus nog zo'n twee uur verder met die hersenschudding.

"Op dit moment bekijken we het dag voor dag en laten we de revalidatie bepalen of we verdere wijzigingen of aanvullingen op mijn programma moeten aanbrengen. Donderdag heb ik voor het eerst weer gefietst, maar ik doe het nog altijd rustig aan."