'Meteen een stevige test voor Remco Evenepoel? Grote concurrent wil de strijd aangaan'

Hij moet er nog even op wachten, maar Remco Evenepoel mag op 18 april eindelijk weer rugnummers opspelden. Dat zal net geen zes maanden na zijn laatste koers zijn, op 12 oktober vorig jaar werd Evenepoel tweede in de Ronde van Lombardije.

Na de Brabantse Pijl komt Evenepoel ook nog aan de start in de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april). Daarna denkt Evenepoel er ook over na om de Ronde van Romandië (29 april tot 4 mei).

Zijn deelname is wel nog niet officieel, maar mogelijk krijgt Evenepoel daar meteen stevige concurrentie. Nathan Van Hooydonck meldde op TNT Sports namelijk dat Jonas Vingegaard mogelijk ook aan de start zal staan.

De tweevoudige Tourwinnaar had deze week de Ronde van Catalonië moeten rijden, maar na zijn val en opgave in Parijs-Nice, waarbij hij een gekneusde hand opliep, is de Deen nog niet fit om daar aan de start te staan.

Vingegaard miste volgens ploegleider Frans Maassen negen trainingsdagen door zijn val in Parijs-Nice, dat zegt hij bij Feltet. Als Vingegaard vasthoudt aan zijn programma, dan zou zijn eerstvolgende koers de Dauphiné (8 tot 15 juni) zijn.

🐝 SD Maassen: Catalunya was ❌ for Vingegaard cos he missed 9 days of training. Regarding 🗓 until #TDF2025, options have been reviewed and given to Vingegaard. Will be decided in coming weeks by rider & team. In original 🗓, next race after Catalunya was Dauphine. (feltet)