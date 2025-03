Waarom Tim Merlier zo gewaardeerd wordt bij Soudal Quick-Step: "Dat kwam hij zeggen over Magnier"

Niet Remco Evenepoel, maar wel Tim Merlier heeft bij Soudal Quick-Step het langstlopende contract. CEO Jurgen Foré had dan ook veel redenen om zijn contract open te breken.

Remco Evenepoel ligt nog vast tot eind 2026, Tim Merlier en zijn lead-out Bert Van Lerberghe verlengden begin dit jaar hun contract tot eind 2028. Daarmee hebben ze het langstlopende contract bij Soudal Quick-Step.

Merlier en Van Lerberghe bedankten al meteen voor het vertrouwen dit voorjaar met al zes overwinningen. Merlier won zowel in de AlUla Tour, de UAE Tour als in Parijs-Nice telkens twee etappes.

Foré gelooft hard in Merlier

"Ik vond het heel belangrijk om met Tim verder te gaan. Hij is een sprinter die altijd scoort", verklaart CEO Jurgen Foré bij Het Nieuwsblad. Andere redenen voor Foré om Merlier langer vast leggen is het feit dat hij een faire sprinter is en op zijn 32ste nog niet uitgeblust is.

"’t Is ook een aangename mens. Als Paul Magnier het hem in een sprint op stage lastig maakt, zet hij niet zijn ellebogen, maar komt hij net zeggen dat we die gast rap een contract moeten geven", stelt Foré nog.

En hij ziet in Merlier ook meer dan een sprinter. Hij gelooft dat de Europese kampioen Gent-Wevelgem, waar hij vorig jaar achtste was, kan winnen. En ook in Parijs-Roubaix, de droomkoers van Merlier, ziet Foré hem zonder pech hoog scoren.