🎥 Kopstoot van Jonathan Milan krijgt nog een staartje, maar er komt meteen kritiek

De finale van de Classic Brugge-De Panne was bijzonder hectisch met heel veel valpartijen. Jonathan Milan toonde zich ook niet van zijn beste kant door op anderhalve kilometer van de streep nog een kopstoot uit te delen aan een renner van Uno-X Mobility.

Die kopstoot leidde niet tot een valpartij, maar na de wedstrijd kreeg Milan wel een gele kaart van de wedstrijdjury. De Italiaan mocht wel zijn tweede plaats behouden omdat het incident niet gebeurde tijdens de sprint.

Vooral op sociale media is er veel onbegrip voor het feit dat Milan niet gediskwalificeerd werd. Onder meer de Belgische podcaster Benji Naesen liet zijn ongenoegen blijken en vond dat de Italiaan uit de uitslag moest geschrapt worden.

Milan zelf reageerde niet op de kopstoot, maar was ook kritisch voor de gevaarlijke finale van de Classic Brugge-De Panne, waarin er meerdere keren gevallen werd. "Ik hoorde dat de val op 900 meter van de streep een harde was."

"Ik hoop dat niemand er erg aan toe is. Dit was een van de gevaarlijkste finales die ik al gereden heb. Van drie wegen naar eentje gaan in de slotkilometer is erg gevaarlijk", stelde de Italiaan.

By the way, Milan needs to stop headbutting. #ClassicBruggeDePanne



Just because you're a tank doesn't mean you deserve to physically take the position of other riders using your head.