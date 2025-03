🎥 Stevig verdict voor Tim Merlier na zware val in finale van Classic Brugge-De Panne

Tim Merlier is in de slotkilometer van de Classic Brugge-De Panne zwaar ten val gekomen. De Europese kampioen liep een blessure op aan zijn scheenbeen en is onzeker voor Gent-Wevelgem.

Na zijn afwezigheid in Nokere Koerse en Milaan-Sanremo kwam Tim Merlier tien dagen na zijn opgave in de slotrit van Parijs-Nice opnieuw in actie. De Europese kampioen had zijn zinnen gezet op de overwinning in de Classic Brugge-De Panne.

Op drie kilometer van de streep ontsnapte Merlier al aan een valpartij, bij het opschuiven in de laatste kilometer nog eens. Een tiental meter verder was het wel prijs. Door een val aan de andere kant van het peloton werd Merlier over een verkeerseiland gekatapulteerd.

Merlier vraagt naar dokter na zware val

"Hij vroeg via de radio onmiddellijk naar de dokter en dat is nooit een goed teken", zegt ploegleider Iljo Keisse bij Sporza. We hebben hem in de auto gestoken en hij zit nu in de bus met de dokter voor de eerste zorgen."

"Het zal een beetje afwachten zijn wat de dokter zegt voor de volgende dagen en weken. Het zijn wel iets meer dan schaafwondes. Hij heeft een heel diepe wonde aan zijn knie, waar ze nu aan bezig zijn. We zullen zien."

Achter de deelname van Tim Merlier aan Gent-Wevelgem zondag staat dus een groot vraagteken. Vorig jaar sprintte Merlier nog naar de achtste plaats in de straten van Wevelgem.