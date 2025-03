Organisator E3 Saxo Classic baalt van afzegging Pogacar, maar deelt ook een klein prikje uit

Twee jaar geleden kreeg de E3 Saxo Classic een driestrijd tussen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dit jaar leek er een heruitgave in de maak, maar de wereldkampioen besliste er anders over.

Tadej Pogacar liet zijn naam iets meer dan 72u voor de start van de E3 Saxo Classic van de voorlopige startlijst halen. Geen nieuwe strijd met Mathieu van der Poel en Wout van Aert dus. Balen voor de organisatie.

Dinsdagavond om kwart voor tien kreeg organisator Jacques Coussens een telefoontje van UAE-baas Mauro Gianetti. Het nieuws kwam echter niet helemaal als een verrassing voor de organisatie van de E3 Saxo Classic.

"We hoopten nog dat die tien dagen tussen de E3 en de Helleklassieker toch voldoende zouden zijn, maar zo zie je maar dat je de deelnemerslijst nooit in handen hebt", zegt Coussens toch teleurgesteld bij Sporza.

Steekje naar afwezige Pogacar

Want de organisatie had ook al 25.000 klassieke nieuwskrantjes laten drukken met daarin veel nadruk voor de strijd tussen de 'Grote Drie'. "Wat kunnen we twee dagen voor de koers nog doen? We kunnen er geen pagina's uitscheuren, hé."

Coussens verwacht nog altijd een stevige strijd en reageert nog met een kwinkslag het afzeggen van Pogacar. "Al lachend zeiden we het gisteren nog tegen elkaar: zou hij schrik gekregen hebben toen hij onze affiche zag met al die 17 hellingen?"