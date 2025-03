Sven Vanthourenhout bijzonder kritisch over gevaarlijke finale van Classic Brugge-De Panne

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De finale van de Classic Brugge-De Panne werd ontsierd door heel wat valpartijen. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout was bijzonder kritisch over de gevaarlijke finale.

Met toppers aan de start zoals Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Milan Fretin, Elia Viviani, Dylan Groenewegen en Sam Welsford werd er een koninklijke sprint verwacht in de straten van De Panne.

Die sprint kwam er echter niet, want in de laatste 5 kilometer werd maar liefst vier keer zwaar gevallen. Onder meer Tim Merlier, Olav Kooij, Edward Theuns, Lindsay De Vylder, Milan Fretin ging zwaar tegen de grond.

Vanthourenhout kritisch voor Classic Brugge-De Panne

Sven Vanthourenhout, co-commentator van dienst, was kritisch over het parcours. "Vooral die laatste val waar Merlier tegen de grond gaat, gaat het om een versmalling die in geen enkele laatste kilometer van geen enkele koers thuishoort", zei hij bij VRT1.

"Dat is, zeker op dit niveau (WorldTour, nvdr.), om problemen vragen. Met alle respect voor de organisatie, die zich al jaar en dag inzet voor de wielersport. Maar eigenlijk is dit niet meer toelaatbaar."

"Als je van een tweevaksbaan naar één rijvak gaat met zo'n peloton aan zo'n vaart, krijg je een trechter die voor problemen zorgt", besluit de voormalige bondscoach nog.