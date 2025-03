Van der Poel houdt woord in volle aanloop op Vlaams voorjaar en goede vriend doet er boekje over open: "Nietwaar, Mathieu?"

Als Mathieu van der Poel een plan opmaakt, dan houdt hij zich daar ook aan. Hij heeft zich met een stevige gravelrit voorbereid op het Vlaamse voorjaar.

Mathieu van der Poel had na de Tirreno-Adriatico laten verstaan dat hij in aanloop naar Milaan-Sanremo waarschijnlijk graveltrainingen zou afleggen. Dat heeft alleszins geloond. Van der Poel trekt dat nog even door en heeft opnieuw een stevige graveltocht afgelegd. Dat deed hij in het gezelschap van broer David en vrienden Niels Verdijck, Yuri Gerets en Jurgen van Trijp.

Dat blijkt uit de Instagram Stories en het Strava-account van Niels Verdijck, van wie het al langer bekend is dat hij een goede vriend is van Van der Poel. Die laatste plaatst zelf niets op Strava, dan is het handig dat één van zijn trainingsmakkers dat wel doet. Verdijck voegde zelfs een heel relaas toe aan de training van ongeveer 130 kilometer door België en Nederland.

Grapje over Van der Poel

De partner van wielrenster Marthe Truyen vroeg zich af of zijn trainingmakkers wel op de afspraak gingen zijn. "Uiteindelijk wist iedereen dan toch op het appel te verschijnen, gemotiveerde mannen als Yuri Gerets al net iets eerder dan de losbandigen onder ons die duchtig de teugels laten vieren, nietwaar Mathieu van der Poel?" Een grappig bedoeld prikje aan het adres van VDP.

Die had blijkbaar niet de nood om nog eens uit te pakken met zijn explosiviteit, dat had hij in Milaan-Sanremo natuurlijk al genoeg gedaan. Het was immers Jurgen van Trijp die de rest van het gezelschap wist te verrassen met een sprint op de brug van Ravels. De wielrenners maakten ook eventjes tijd voor een koffiestop, zoals dat ook past bij deze trainingen.

Sterke Van der Poel verwacht in de E3

De graveltocht dient voor Van der Poel wellicht vooral om te recupereren. Als één iemand weet wat nodig is om in de koersen op de afspraak te zijn, is hij het wel. We mogen ons vrijdag in de E3 dus aan de beste Van der Poel verwachten.