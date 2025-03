Vermeersch looft kwaliteit Van der Poel om tegenstanders te grazen te nemen en onthult cruciaal moment in Milaan-Sanremo

Van der Poel kon zich in Sanremo naar het hoofd grijpen omdat zijn plannetje weer heerlijk gelukt was, met winst in een Monument tot gevolg. Florian Vermeersch betuigt zijn groot respect voor VDP.

Nochtans zit diezelfde Vermeersch sinds dit jaar in het kamp van één van die andere kleppers: hij is nu een ploegmaat van Tadej Pogacar. Vermeersch reed zelf niet mee in Milaan-Sanremo. Hij zat niet in de selectie van UAE en had andere verplichtingen op het moment van de koers, maar heeft de wedstrijd wel teruggekeken. De Belg geeft zijn analyse in de podcast Vals Plat.

Vooral het tafereel in de sprint was opvallend. "Ik denk dat Van der Poel het perfect speelt. Ganna en Pogacar verwachten dat Van der Poel er een zo kort mogelijke sprint wil van maken. Zij willen er in feite een lange sprint van maken, door zoals Kwiatkowski een paar jaar geleden een gaatje te laten en zich dan te lanceren. Van der Poel doet het zo goed dat hij hen verrast en er zelf een lange sprint van maakt."

Aanzet doet alle werk bij Van der Poel

Vermeersch onthult het moment dat Van der Poel zijn belangrijkste tegenstanders in La Primavera verslagen heeft. "Eigenlijk waren ze geklopt op het moment dat hij aanzet. Ze zijn nooit dichter gekomen in de slipstream. Hij heeft hen verrast, maar ik denk dat dit vooral de verdienste van hem zelf is", wil onze landgenoot niet te streng zijn voor Pogacar en Ganna.

Je wil Pogacar natuurlijk ook niet kwaad maken. De ervaring van Van der Poel laat zich ook wel gelden. Op zijn dertigste lijkt hij keer op keer de juiste beslissingen te nemen in de finale. "Van der Poel heeft al koersen moeten proberen winnen op zoveel verschillende manieren. Hij weet nu zo goed hoe hij een finale moet aanpakken ten opzichte van welk soort renners."

Van der Poel doet het op instinct

Het meest opvallende is nog dat dit heel natuurlijk overkomt. "Hij denkt daar zelf waarschijnlijk niet heel veel over na, dat gebeurt heel instinctief."