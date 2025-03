Waarom krijgt Pogacar nu toch zijn zin? Echte reden voor zijn deelname aan Parijs-Roubaix onthult

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar staat op 13 april aan de start van Parijs-Roubaix. UAE Team Emirates-XRG stond op de rem, maar ze konden de wereldkampioen niet op andere gedachten brengen.

Geen Tadej Pogacar aan de start in de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, maar wel in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen gooit zijn programma nu toch om en gaat vol voor de dubbel Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het zaadje voor zijn deelname aan Parijs-Roubaix werd geplant op 10 februari. Pogacar ging samen met Tim Wellens en ploegleider Fabio Baldato Parijs-Roubaix verkennen. De wereldkampioen was op slag verliefd.

UAE kon Pogacar Parijs-Roubaix niet uit zijn hoofd praten

"Ik was erbij en je kon het al zien aan zijn gezicht. Tim was kapot en Tadej stond gewoon te lachen. Vanaf dan begon het bij hem te borrelen over een deelname", zegt Baldato bij VTM Nieuws. Maar UAE Team Emirates-XRG stond de voorbije weken op de rem.

De ploeg vreesde dat een zware valpartij, zoals in de Strade Bianche, de rest van het seizoen van Pogacar zou kunnen hypothekeren. CEO Mauro Gianetti wilde vooral niet dat Pogacar deze zomer de Tour zou missen.

Maar Parijs-Roubaix kon niet meer uit het hoofd van Pogacar gepraat worden. "Het was altijd zijn droom om Parijs-Roubaix te rijden. Natuurlijk heb je altijd een beetje schrik. We probeerden hem nog te kalmeren, maar dat bleek onmogelijk."