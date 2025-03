Weer balen voor Van Aert en co? Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over Victor Campenaerts

Visma-Lease a Bike heeft in de Classic Brugge-De Panne Victor Campenaerts snel uit koers zien verdwijnen. De Belg moest na zo'n 60 kilometer al afstappen.

Op het startpodium in Brugge stond Victor Campenaerts nog met een grote glimlach, maar tijdens de Classic Brugge-De Panne verdween die al snel van zijn gezicht. Campenaerts voelde zich niet lekker en gaf op.

Het slechte weer van Parijs-Roubaix twee weken geleden speelt hem wellicht parten. Afgelopen zaterdag werd Campenaerts 87ste in Milaan-Sanremo, maar hij zat wel goed vooraan op de Cipressa bij de aanval van Pogacar.

Voor Visma-Lease a Bike is het uitvallen van Campenaerts in de Classic Brugge-De Panne een domper. Sprinter Olav Kooij zal zo op een mannetje minder kunnen rekenen in steun voor de strijd tegen Philipsen, Merlier en Milan.

Komt Campenaerts aan de start in Gent-Wevelgem?

Voor de E3 Saxo Classic van vrijdag moet Visma-Lease a Bike niet schuiven in zijn selectie, want Campenaerts zou daar niet aan de start komen. Zondag in Gent-Wevelgem zou hij er wel bij zijn, vraag is of dat zal lukken.

Andere Vlaamse klassiekers zoals Dwars door Vlaanderen of de Ronde van Vlaanderen staan (voorlopig) ook niet op het programma van Campenaerts, wel de Ronde van het Baskenland (7 tot 12 april), de Amstel Gold Race (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april).