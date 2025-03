Wout van Aert zit met een dik probleem: "Hij zegt dat hij traint, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel domineerden het voorjaar tot dusver. Filippo Ganna stak zijn neus al even aan het venster, maar verder lijkt enkel Wout van Aert nog een kanshebber om zeges te pakken.

Het zou wel eens kunnen dat het een heel saai voorjaar wordt, met vooral Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar als winnaars van de belangrijkste koersen van het moment.

Dat vindt alvast Michele Bartoli, een ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen in een gesprek met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. De 54-jarige Italiaan werkt momenteel als trainer bij Bahrain Victorious.

“Behalve Filippo Ganna is Wout van Aert de enige die nog zou kunnen winnen, daar blijf ik op hopen”, klinkt het bij de Italiaan.

Al ziet hij ook een dik probleem voor onze landgenoot. “Wanneer je iets van hem verwacht, levert hij niet. Ik vraag me ook af waarom hij niet deelnam aan Milaan-Sanremo. Hij zegt dat hij traint, maar hij moet zich meten met de anderen in wedstrijden.”

Enkel Filippo Ganna zorgde de voorbije weken voor wat animo. “Hij is in topvorm en zeker een serieuze kandidaat om bijvoorbeeld Parijs-Roubaix te winnen. Toch blijven Mathieu Van der Poel en vooral Tadej Pogacar, als hij van start gaat, de topfavorieten. Als Pogacar ergens aan de start staat is hij altijd de topfavoriet.”