🎥 Lennert Van Eetvelt streng voor zichzelf na ereplaats in Catalonië: "Dom en jammer"

Lennert Van Eetvelt heeft zich in de Ronde van Catalonië gemengd tussen de wereldtoppers en werd knap zevende in de vierde rit. Toch was de jonge Belg van Lotto niet helemaal tevreden.

De vierde etappe in de Ronde van Catalonië werd opnieuw een strijd tussen Primoz Roglic en Juan Ayuso, in mei ook concurrenten in de Giro. In rit drie trok Ayuso nog aan het langste eind, nu was Roglic de beste.

Een groepje van vijf renners eindigde op drie seconden van Roglic en Ayuso, met daarin ook Lennert Van Eetvelt. De 23-jarige Belg van Lotto zat in de slotkilometer op kop van het groepje en had niets meer over in de sprint.

Van Eetvelt streng voor zichzelf

Van Eetvelt werd zevende in de etappe en was achteraf kritisch voor zichzelf. "Ik heb het dom aangepakt. Op het moment dat Ayuso aanviel, zat ik veel te ver. Jammer, want er zat volgens mij meer in."

Nochtans had Van Eetvelt voor de etappe twijfels over zijn vorm. "Ik voelde me wel goed, maar ja", besloot een duidelijk gefrustreerde Van Eetvelt. In het klassement doet hij met zijn derde top tien plaats in vier dagen wel een goede zaak.

Van Eetvelt is nu zesde in het klassement, op 27 seconden van leider Primoz Roglic en ook Juan Ayuso. Vrijdag is het weer aan de sprinters in Catalonië, zaterdag en zondag mogen de klassementsrenners weer strijden met elkaar.

🚴🇪🇸 | Hetzelfde recept als gisteren, maar dan met de omgekeerde uitkomst! Roglic en Ayuso gaan samen naar de streep en dit keer is het de uitgenaste Sloveen die als eerste over de streep komt. Wat een mooie strijd! 🇸🇮 #VoltaCatalunya 🚵



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/VpHeZVUGVY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 27, 2025

