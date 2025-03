Horrordag voor Alpecin-Deceuninck in Catalonië: vier renners, onder meer Hermans, geven op

Bijltjesdag bij Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Catalonië. Vier renners gaven er de brui aan, waardoor de Belgische ploeg de resterende dagen met drie verder moet.

In de openingsrit van de Ronde van Catalonië grepen zowel Tibor Del Grosso als Kaden Groves naast de ritzege, het Britse toptalent Matthew Brennan was de sterk voor de ploegmaats. In de tweede rit sprintte Groves naar plek drie.

Sindsdien loopt het een pak minder bij Alpecin-Deceuninck, met een pak opgevers. Stan Van Tricht reed de derde etappe woensdag niet uit, hij kampte met kniepijn en zal verder onderzocht worden.

Hermans en Groves geven ook op in Catalonië

Quinten Hermans kwam dan weer niet aan de start van de vierde etappe, hij heeft last van een virale keelinfectie. Dit seizoen werd Hermans al zevende in de Figueira Champions Classic en 15de in de Strade Bianche.

Sprinter Kaden Groves kwam wel nog aan de start van de vierde etappe, maar de organisatie meldde al vroeg zijn opgave. Alpecin-Deceuninck bevestigde dat intussen op zijn sociale media, ook Groves kampt met kniepijn.

De Sloveen Gal Glivar kampt dan weer met een bacteriële huidinfectie aan zijn voet, die met antibiotica verzorgd moet worden. En zo blijven enkel Jimmy Janssens, Edward Planckaert en Tibor Del Grosso nog over voor Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Catalonië.

🚨 Update from @VoltaCatalunya 🚨



Unfortunately, three of our riders won’t be starting today, leaving us with four riders in the race.



📌 Quinten Hermans is dealing with a viral throat infection.



📌 Gal Glivar has a bacterial skin infection on his foot and needs antibiotics.… pic.twitter.com/5qoXgNWOvf — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) March 27, 2025