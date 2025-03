Lotto sleutelt aan programma van De Lie en trekt logische conclusie over Belgische kampioen

Arnaud De Lie hield zich bewust afzijdig in de finale van de Classic Bruggge-De Panne en ontsnapte dan ook aan de valpartijen. Maar er blijft wel veel onzekerheid over de Belgische kampioen.

Het kopmanschap in de Classic Brugge-De Panne stond Arnaud De Lie af aan de Italiaan Elia Viviani. Door de chaotische finale met heel wat valpartijen kwam ook hij niet aan sprinten toe, De Lie bolde binnen als 126ste.

Niet representatief voor wat nog komt dit voorjaar, maar dat De Lie überhaupt geen kopman was, zegt al veel. Lotto wil dan ook de druk wegnemen bij de Belgische kampioen, die na een goed begin is weggezakt.

De Lie niet meer op topniveau dit voorjaar

Het team besloot dan ook om zijn programma een beetje aan te passen, de E3 Saxo Classic rijdt De Lie vrijdag niet. "Wel Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dwars door Vlaanderen, volgende woensdag, is een optie", zegt ploegleider Nikolas Maes bij HLN.

Bij Lotto beseffen ze echter wel de realiteit. "Finales zien we hem dit voorjaar niet meer rijden", zegt Maes over De Lie. "We moeten elkaar niks wijsmaken. Als je nú niet op niveau bent, is het heel moeilijk om daar in die korte tijdsspanne van twee weken een spectaculaire kentering in te krijgen."

Voor het tweede jaar op rij valt het voorjaar van De Lie zo in het water. Er zit wellicht niets anders op dan even wat gas terug te nemen om daarna weer op te bouwen naar nieuwe doelen zoals het BK en de Tour.