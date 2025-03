Niet enkel Tadej Pogacar: nog minstens vier toppers laten E3 Saxo Classic links liggen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De E3 Saxo krijgt dan toch geen strijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar door het afhaken van de wereldkampioen. Ook heel wat andere grote namen zijn van de startlijst verdwenen.

Met Tadej Pogacar verdween niet alleen de wereldkampioen, maar ook de grote smaakmaker van de startlijst van de E3 Saxo Classic. Pogacar wil zich nu twee weken voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen en daarna Parijs-Roubaix.

Bij zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG staat ook Jhonatan Narvaez niet aan de start. De Ecuadoriaan werd vorig jaar nog zesde, maar hij last ook even een rustpauze in. Narvez rijdt dit voorjaar onder meer nog de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Geen Lampaert, Alaphilippe en De Lie

Bij Soudal Quick-Step is dan weer geen spoor van Yves Lampaert, hij wil zich sparen voor Gent-Wevelgem van zondag. Bij Tudor staat Julian Alaphilippe niet aan de start, hij focust zich ook op de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Lotto laat Belgisch kampioen Arnaud De Lie rusten met de hoop dat hij dit voorjaar nog kan presteren, onder meer zondag in Gent-Wevelgem. Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) en Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) moesten zelfs hun hele voorjaar schrappen door ziekte.

Van de top 20 van de UCI-ranking staan zo maar zes renners aan de start met Mathieu van der Poel (3), Biniam Girmay (8), Matteo Jorgenson (11), Wout van Aert (14), Mads Pedersen (16) en Filippo Ganna (18).

