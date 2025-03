Wout van Aert laat weer van zich horen en zit ook zelf met vraagtekens

Wout van Aert trapt vrijdag zijn belangrijkste weken van het voorjaar af met de E3 Saxo Classic. Ook voor Van Aert is dat met de nodige vraagtekens.

Na een hoogtestage van drie weken is Wout van Aert sinds woensdag opnieuw in België, vrijdag staat hij al aan de start van de E3 Saxo Classic. Vorig jaar werkte Van Aert dezelfde voorbereiding af, toen met een derde plaats in Harelbeke.

Op de ploegwebsite van Visma-Lease a Bike laat Van Aert voor het eerst sinds lang weer van zich horen. "We hebben een goed en fijn trainingskamp gehad op Tenerife, maar je bent toch coureur geworden om te kunnen koersen."

Ik kijk er echt naar uit om weer een rugnummer op te spelden. De E3 Saxo Classic is één van mijn favoriete koersen en ik ben trots dat ik die al twee keer (in 2022 en 2023, nvdr.) heb gewonnen."

"Voor ons wordt het interessant om te zien hoe Wout en Tiesj zich voelen na hun hoogtestage", zegt ploegleider Grischa Niermann. Ook bij Van Aert is er onzekerheid. "Dat is altijd even afwachten in zo’n eerste wedstrijd na een hoogtestage."

"Dat zag je vorig jaar in de E3 Saxo Classic ook. Maar we hebben een sterk team in de breedte, met onder meer Matteo Jorgenson die in Parijs-Nice hele mooie dingen heeft laten zien." De Amerikaan pakte er zijn tweede eindzege op rij en was vorig jaar vijfde.