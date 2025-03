📷 Raakt hij klaar voor Gent-Wevelgem? Tim Merlier laat van zich horen na zware valpartij

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier heeft zondag zijn zinnen gezet op Gent-Wevelgem. De Europese kampioen heeft vrijdag wel goed kunnen trainen en lijkt aan de start te kunnen starten.

Woensdag ging Europees kampioen Tim Merlier in de slotkilometer van de Classic Brugge-De Panne tegen de grond nadat hij over een verkeerseieland werd gekatapulteerd. Merlier mankte richting de volgwagen en reed de koers niet meer uit.

"Hij is gehecht net onder zijn knie", zegt ploegleider Iljo Keisse bij Sporza. "Op zijn knie zou minder goed geweest zijn, maar dit zou moeten meevallen. We moeten afwachten hoe zijn knie reageert en dan beslist hij over Gent-Wevelgem."

Woensdag had Merlier een moeilijke nacht na zijn val, maar hij voelde zich niet stijf. "Hopelijk geeft hij goede signalen en hebben we hem er zondag bij. Gisteren gaf hij alvast aan dat hij misschien klaar geraakt voor Gent-Wevelgem."

Merlier traint drie uur als test voor Gent-Wevelgem

Die goede signalen lijkt Merlier alvast gekregen te hebben op training vrijdag. De Europese kampioen ging zo'n 107 kilometer trainen en deed dat aan een stevig gemiddelde snelheid van 35 kilometer per uur.

"Heb je pijn. Goya. Kunde trainen. Goya... Goya", schreef Merlier op Strava. Maar het blijft afwachten op de officiële mededeling van de ploeg over de bevestiging van de deelname van Merlier aan Gent-Wevelgem.