"Ga gerust door met jullie epo-kuur": Tiesj Benoot legt commentaar die hij krijgt op sociale media op tafel

Tiesj Benoot heeft het wielrennen de laatste jaren zien veranderen. Maar ook de beleving op sociale media is stevig veranderd.

Tiesj Benoot werd 11 jaar geleden prof. Op sociale media was het toen veel rustiger dan nu. “Nog niet alle debielen zaten er op”, lacht hij bij Het Laatste Nieuws.

Benoot heeft zelf bitter weinig last van sociale media, maar af en toe passeert er wel eens een flauwe plezante. “Wiens naam ik niet noem, want dat verdient hij niet.”

Toch is de kritiek hard. “Toen ik daags na de Strade Bianche een video deelde van de ploeg, waarop Wout en ik aan het trainen zijn in Tenerife, reageerde die: 'Er was een klein koerske in Italië, maar ga gerust door met jullie epo-kuur.'”

Ook op het feit dat Visma Lease a Bike tijdrithelmen droeg tijdens de verkenning van de Omloop kwam er de nodige kritiek.

“Toen reageerde hij ook al: 'Jammer van die flaporen van Tiesj Benoot. Alle moeite voor niks.' Ik antwoordde: 'Zou ik ze tegen mijn hoofd laten tapen?' En dan hij weer: 'Tiesj, volgens mij heeft Pantani zich ooit laten opereren aan zijn flaporen, dus je kan er iets aan doen. Aero is everything.'”