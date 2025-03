Lange tijd niet in actie? Visma-Lease a Bike komt met update over Jonas Vingegaard

Geen Jonas Vingegaard in de Ronde van Catalonië deze week. De Deen was nog niet hersteld van zijn valpartij in Parijs-Nice en komt mogelijk een heel tijd niet in actie.

Jonas Vingegaard viel in de vijfde etappe van Parijs-Nice zwaar en kneusde daarbij zijn hand. De Deen reed de etappe wel uit, ook al kon hij nog amper remmen met één hand. Vingegaard gaf achteraf ook toe dat hij een hersenschudding had opgelopen.

"Het herstel gaat goed", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Daniel Benson. Visma-Lease a Bike zal nu echter nieuwe plannen maken met Vingegaard, want na de Ronde van Catalonië zou Vingegaard een lange pauze nemen.

"We zullen volgende week beslissen hoe het zal lopen, en of we nog een koers zullen toevoegen. Er zijn opties als je naar de kalender kijkt, maar het grote doel voor ons is natuurlijk de Tour. Het moet in de voorbereiding passen", zegt Niermann.

Koerst Vingegaard niet meer tot de Dauphiné?

Als Vingegaard geen extra koers meer zou rijden, dan komt hij tot begin juni niet meer in actie. De Dauphiné (8 tot 15 juni) zou dan de eerstvolgende koers worden van Vingegaard, waar ook Pogacar en Evenepoel aan de start staan

"We willen hem niet zo snel mogelijk aan de start zien, we geven hem de tijd.", zegt Niermann nog. "Hij zal op hoogtestage gaan in mei, naar de Sierra Nevada, en in juni trekt hij naar Tignes met de hele ploeg voor de Tour."