Mathieu van der Poel nu al in de perfecte positie om Wout van Aert een toer te lappen

Vandaag wordt de E3 Saxo Classic afgewerkt. Het is uitkijken wat Wout van Aert in deze koers kan betekenen.

Na een hoogtestage op Tenerife is Wout van Aert weer in het land om te koersen. Hij start in de E3 Saxo Classic en meteen zijn de verwachtingen bijzonder hoog.

Nochtans liggen zijn doelen nog ietsje verder, in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Tegen dan wil hij helemaal top zijn om de overwinning te pakken.

Voor Jan Bakelants kan het tegen dan wel degelijk keren en kan onze landgenoot de strijd aangaan voor de zege met Mathieu van der Poel die in heel goede doen is. Al is er wel een probleem.

“Je kan niet rond het mentale voordeel dat Mathieu op dit moment heeft”, zegt Bakelants in Het Laatste Nieuws. “Na zijn zege in Milaan-Sanremo heeft hij zijn schaapjes al min of meer op het droge.”

En dat is een perfecte positie om Van Aert een toer te lappen. “Stel dat er zich straks een derde of vierde hond in de strijd mengt, heeft hij wel de luxe om te gaan bepalen wie er wel of niet mag winnen. Klinkt misschien raar, maar ook zó zit wielrennen in mekaar.”