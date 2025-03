Mathieu van der Poel pakt uit met een belofte maar houdt ook nog wel een slag om de arm

Als Mathieu van der Poel een belofte doet, dan maakt hij die meestal wel waar. Dat zorgt voor hoge verwachtingen in de E3 Saxo Classic.

Mathieu van der Poel kon uiteraard met een brede glimlach vanuit Italië weer naar Vlaanderen afzakken. "Ik heb natuurlijk genoten van mijn overwinning in Milaan-Sanremo, al is er na zo'n overwinning altijd wel een beetje decompressie. Milaan-Sanremo is toch iets helemaal anders dan de koersen die we nu krijgen", zo laat VDP verstaan dat een even succesvol vervolg niet vanzelfsprekend is.

Van der Poel belooft dat hij de E3 niet rijdt om zich in te houden. "Als ik de benen heb, zal ik de kraan opendraaien", verzekert hij voor de start in Harelbeke. "We zullen een indicatie krijgen voor volgende week. De E3 is een hele mooie wedstrijd." Al plaatst hij er wel een kanttekening bij. "Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt op hetzelfde punt als vorige jaren en dat is vrij ver van de finish."

Van der Poel denkt na over plek om aan te vallen

Het is dus ook nadenken over een mogelijke plek om aan te vallen. Iedereen verwacht dat hij zal versnellen op de Taaienberg. "Ik weet het niet, eerlijk gezegd. In de vorige edities heb ik het gedaan, maar het is misschien niet het meest ideale stuk van het parcours om aan te vallen." Van der Poel laat dus een opening voor het kiezen van een verrassend moment.

Door de keuze van Pogacar om Parijs-Roubaix te rijden, is het een E3 zonder de Sloveen. "Ja, natuurlijk vind ik het jammer dat Pogacar er niet bij is. Ik rijd graag samen met hem. Voor mij is het altijd makkelijker koersen met hem erbij. Twee jaar geleden zag je dat het met hem erbij een andere koers is. Het is een renner minder voor de andere ploegen om in de gaten te houden."

Van der Poel titelverdediger in Harelbeke

Tegen een even spannende editie als die van 2023 zeggen we geen neen. In elk geval verdedigt Van der Poel zijn titel in Harelbeke.