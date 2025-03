Mathieu van der Poel sneert naar concurrentie en zegt waarom hij zoveel praatte met Roodhooft

Mathieu van der Poel deed wat hij wilde in de E3 Saxo Classic. De Nederlander won voor het tweede jaar op rij met grote voorsprong en is klaar voor de Ronde van Vlaanderen.

In Milaan-Sanremo toonde Mathieu van der Poel al dat hij bijzonder sterk was en door het afzeggen van Tadej Pogacar was hij plots dé topfavoriet in de E3 Saxo Classic. En die maakte hij helemaal waar.

Van der Poel schoof mee met Pedersen op de Taaienberg, ook Ganna kwam nog aansluiten. Op de Oude Kwaremont, op 40 kilometer van de streep, draaide Van der Poel de gashendel helemaal open en vertrok voor een solo.

Al was het geen gemakkelijke wedstrijd omdat het peloton al in twee stukken brak en er hard werd gekoerst. Van der Poel zat samen met onder meer Van Aert, Ganna en Pedersen. Alpecin-Deceuninck was de enige ploeg die reed.

Babbeltje met Roodhooft om tijd te doden

Van der Poel bedankte dan ook zijn ploegmaats achteraf. "Ze hebben het heel goed gedaan vandaag, want sommige ploegen vonden het nodig om van een valpartij gebruik te maken om door te trekken", sneerde Van der Poel.

"Ik heb toch redelijk afgezien en moet mijn ploeg bedanken om de hele dag voor mij te rijden. Ik vond het dan ook mijn plicht om het te proberen af te maken." En dat lukte dus voor de tweede keer op rij voor Van der Poel.

"In de laatste vijftien kilometer was ik met Christoph (Roodhooft, nvdr.) aan het praten over de dag. Het was nog lang afzien richting finish en hij hielp me om de tijd sneller te doen gaan", besloot Van der Poel nog.