Ook nummers 2 en 3 in E3 Saxo Classic zijn ferme kleppers: "Maar er steekt een man bovenuit, een monster"

Je zal maar eens een 'monster' genoemd worden door je collega's. Het is wel positief bedoeld, want na de E3 Saxo Classic was er ook bij de concurrentie lof voor Mathieu van der Poel.

Die had de koers weer helemaal naar zijn hand gezet, ondanks dat Mads Pedersen zich lange tijd erg aanvalslustig toonde. "Ik ben heel blij", heeft Pedersen alleen maar positieve gevoelens over de behaalde uitslag. "Ik had goede benen. Het is oké om verslagen te worden door een monster", grijnst de Deen, met wie hij uiteraard Mathieu van der Poel bedoelde.

Jasper Stuyven werd beste Belg op een knappe vijfde plaats. Hij is een ploegmaat van Pedersen en kon het alleen maar met hem eens zijn. "Met een tweede en vijfde plaats tonen we dat we in de breedte sterk zijn. Maar er is een man die er bovenuit steekt", legt de Leuvenaar zich neer bij de realiteit. Gent-Wevelgem is, bij afwezigheid van Van der Poel, voor Lidl-Trek misschien wel dé kans om dit voorjaar een klassieker te winnen.

Van der Poel blijft kloof uitbreiden

Voor Pedersen viel er niets te beginnen tegen Van der Poel eens die al zijn duivels ontbond op de Oude Kwaremont. "Hij ging snel aan van aan de voet. Op een gegeven moment kon ik niet meer volgen. Hij is ongelooflijk", prijst de ex-wereldkampioen zijn concurrent. "Eens hij een kloof heeft, blijft hij die uitbreiden, zoals een tijdrijder."

Filippo Ganna ging voor de tweede klassieker op rij de strijd aan met Mathieu van der Poel. Ook deze keer was de Nederlander een maatje te groot voor de Italiaan, die wel bewezen heeft dat hij ook op kasseien tot de beteren kan behoren. "Hoeveel energie me dit gekost heeft? Té veel. Ik ben diep gegaan om Mathieu van der Poel en Mads Pedersen te proberen volgen. Ik weet niet hoe ik pijn in de benen moet beschrijven."

Ganna troost zich met podiumplaats

Ganna houdt aan al zijn inspanningen wel iets over. "Gelukkig heb ik een podiumplaats beet, dat maakt veel goed", besluit de sterke beer van INEOS.